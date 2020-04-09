بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن رواتب اللاعبين.. توني كروس يدافع عن نفسه

دافع النجم الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن نفسه، بعد تعرضه لحملة شرسة، بسبب رفضه قرار تخفيض رواتب اللاعبين، للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وكان توني كروس ـكد في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، رفضه التام لقرار لتخفيض رواتب اللاعبين من أجل المساهمة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدل على حق كل لاعب في الحصول على راتبه كاملا، ليكون له حق الاختيار بعد ذلك، سواء تبرع أم لا.





وكتب كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" يبدو أن تصريحاتي ترجمت بشكل خاطئ، أو أن البعض لا يريد أن يفهمها".





وتابع كروس:" رأيي تعرفونه جيدا من البداية، وهو موافقتي الكاملة على تخفيض راتبي، إذا كان هذا من أجل مساعدة الموظفين، وهو أمر تم التحقق منه اليوم.





يذكر أن ريال مدريد، أعلن، أمس، الأربعاء تخفيض نسبة تترواح من 10 إلى 20 %، من رواتب اللاعبين.