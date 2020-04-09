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فن

تريند رقم 25.. مش قد الهوى لـ شيرين تحقق مليوني مشاهدة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:04 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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آيه عاطف
حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم 25، وكسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.
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