تريند رقم 25.. مش قد الهوى لـ شيرين تحقق مليوني مشاهدة

حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم 25، وكسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".



