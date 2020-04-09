الأسواق الرطبة.. قنابل موقوتة لنشر فيروس كورونا في شرق آسيا بلا رقابة.. فيديو

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "الأسواق الرطبة" لبيع الحيوانات بغرض الطهي لا تزال تمارس أنشطتها في تايلاند وإندونيسيا، بالرغم من تحذير بعض مجموعات التوعية من أن تلك الأسواق قد تصبح بؤرة جديدة لنشر فيروس كورونا.





وأظهرت صور ومقاطع فيديو صادمة كيف تتجاوز ذبائح الحيوانات مع الدجاج الحي والقطط والضفادع والثعابين، ما يشكل بيئة خصبة لنشر العدوى بفيروس كورونا، الذي يُعتقد أن انتشاره بدأ من أسواق مماثلة في مدينة ووهان الصينية.













وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون ونصف المليون إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 88 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الخميس.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,519,484حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 88,549 حالة وفاة على مستوى العالم. وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 330,916 شخصا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى 435,160 تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم ثم ألمانيا ثم فرنسا وبعدها الصين وإيران وبريطانيا.





بينما احتلت إيطاليا المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث سجلت 17,669 حالة وفاة.





فيما بلغت حصيلة الصين بؤرة انتشار الفيروس في البلاد 81,865 حالة إصابة و3,335 حالة وفاة.