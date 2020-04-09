ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس 9 أبريل 2020، لـ الإعلان عن جدول المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام لكل سنة دراسية على موقع وزارة التربية والتعليم .





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وقالت وزارة التربية و التعليم أن جدول المشروعات البحثية أيضا مطبوعًا في الصحف القومية؛ ويتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة على ألا تزيد المجموعة عن 5 طلاب.





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وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ضرورة أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه عبر المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.





وحذّر وزير التربية والتعليم من أن الطالب الذي لا يتقدم بالمشروع البحثي المطلوب أو يتبين وجود تطابق واضح مع أحد المشروعات المقدمة، فلا تحسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء نتيجة الفصل الدراسي الاول فقط، ويكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي القادم.



