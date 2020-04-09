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تعليم

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:03 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس 9 أبريل 2020، لـ الإعلان عن جدول المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام لكل سنة دراسية على موقع وزارة التربية والتعليم.


ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على http://www.moe.gov.eg/ ، كما يمكن متابعة الصفحة الرسمية لـ وزارة التربية والتعليم على فيس بوك من خلال الضغط هنا


وقالت وزارة التربية و التعليم أن جدول المشروعات البحثية أيضا مطبوعًا في الصحف القومية؛ ويتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة على ألا تزيد المجموعة عن 5 طلاب.


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وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ضرورة أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه عبر المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.

وحذّر وزير التربية والتعليم من أن الطالب الذي لا يتقدم بالمشروع البحثي المطلوب أو يتبين وجود تطابق واضح مع أحد المشروعات المقدمة، فلا تحسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء نتيجة الفصل الدراسي الاول فقط، ويكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي القادم.

علنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات الطلابية التي سيطبق عليها نظام المشروعات البحثية هذا العام بدلا من الامتحانات التقليدية التي كانت تتم في اللجان.

وتمثلت هذه الفئات الطلابية في:
- طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي بالتعليم العام.
- طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت.
-  طلاب الإعدادية المهنية.
- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
- طلاب مدارس المتفوقين.
- طلاب المدارس الدولية فيما يخص المواد القومية المقررة.
-طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.
- أبناؤنا في الخارج.
- طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمي.

ونفت وزارة التربية والتعليم وجود أي نية لتطبيق نظام المشروعات البحثية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت، أو طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
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