ماني يفجر مفاجأة عنه لأول مرة

اعترف جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ساديو ماني، بأنه قد فكر في الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل وجود أي اهتمام من قبل الريدز و مدربه، يورجن كلوب.





وانتقل ماني إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2016، قادمًا من ساوثهامبتون بمقابل مادي قيمته 34 مليون جنيه إسترليني بعد تألقه مع القديسين وتحت قيادة المدرب، رونالد كومان.









وكشف ماني عن سبب التفكير في التعاقد مع مانشستر يونايتد في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، وقال: "لم أكن أتوقع وقتها (مع ساوثهامبتون) اهتمام ليفربول بضمي إلى صفوفه".





وتابع: "كنت أفكر في الانتقال إلى مانشستر يونايتد مع وكيلي، لأنني كنت أمر بوقت صعب مع ساوثهامبتون، حيث كنت حبيس مقاعد البدلاء، لذلك لم أفكر في أن ليفربول سيتصل بي".





وأضاف: "لكن فور تلقي وكيلي مكالمة كلوب، كنت سعيدًا للغاية بتلك الخطوة".





الجدير بالذكر أن كلوب قد سبق ورفض التعاقد مع ماني عندما كان مع بوروسيا دورتموند والآخر كان يلعب مع سالزبورج في النمسا لكنه اعترف بخطئه فيما بعد.