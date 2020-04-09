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أخبار العالم

الصحة الكويتية تعلن 55 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية . 

وأشارت إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات ، إلى 910 حالات ، فيما قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند في المؤتمر الصحفي اليوم  أن هناك اجتماعات مفتوحة طوال اليوم في الوزرة لمتابعة جهود مكافحة كورونا . 

في سياق متصل أعلنت السلطات الصحية في الكويت تبنيها لهذه الطريقة العلاجية، بغية الوصول لحل يوقف الفيروس الخطير، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعلن بنك الدم الكويتي، اليوم الأربعاء، إنه بدء تجميع بلازما مناعية من المتبرعين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتحضيرها وفق المواصفات العالمية.

وتأتي خطوة الكويت السارة، بعدما أثبتت هذه الطريقة جزئيًا جدواها في أمريكا والصين ودول أخرى.

ووافقت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير على إجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورنا المستجد.

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