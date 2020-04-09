الإدارة المركزية للأتوبيسات تكشف استعداداتها لتقليل الزحام بوسائل النقل.. فيديو

قال سيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لتشغيل الأتوبيسات، إنه فى ظل الظروف التى تواجه الدولة من تفشي فيروس كورونا ونظرا لوقت حظر التجوال تقوم هيئة النقل العام بخدمة قطاع كبير جدا من الجمهور الركاب لتقليل الزحام والتجمعات.

وأضاف "سيد" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بالنسبة لهيئة النقل العام قامت بوضع خطط بناء عن تعليمات محافظ القاهرة ورئيس مجلس الإدارة لتطهير وسائل النقل للتماشي مع الجمهور الركاب، موضحا أن للهيئة 22 جراج.

وأشار إلى أنه على مستوى الهيئة تخرج وسائل النقل من الـ 6 والنصف صباحا حتى السابعة أو السابعة والنصف مساءا لخدمة أكبر عدد من الجمهور بالشارع المصرى وتوصيلهم لمنازلهم أو أعمالهم صباحا وعدم حدوث كثافة.

وأوضح أنه تم وضع خطط التشغيل بدأ من أجهزة المراقبة لمتابعة خطوط وسائل النقل، لافتا إلى أنه إذا كان هناك كثافة للركاب فى بعض الخطوط يتم تدعيمها بخروج سيارات أخرى، بحيث يقلل من الكثافة الركابية.





وتابع أن كانت تعليمات محافظ القاهرة ورئيس مجلس الإدارة الخاص بالهيئة العامة للنقل توفير جميع الإمكانيات لمعدات التعقيمات من أجل عدم حدوث أى حالات إصابة بكورونا، حيث ان هناك ماكينات للتطهير والتعقيم على مستوى الهيئة.