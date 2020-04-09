كيف تضمن قبول مشروعك البحثي من جانب وزارة التربية والتعليم؟.. الوزير يكشف 7 أسرار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك ضوابط تضمن للطالب أن يكون مشروعه البحثي مقبولا .
وأوضح وزير التربية و التعليم ان هذه الضوابط هي :
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-كتابة عنوان جذاب للمشروع
-عرض المشروع بطريقة منظمة
-استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة
-الالتزام بعدد الكلمات المحددة
-الالتزام بجميع محاور
-الالتزام بجميع محاور المشروع
-مراعاة القواعد النحوية والاملائية وعلامات الترقيم
وشدد وزير التربية و التعليم على أنه سوف يتم رفض أي مشروع اذا تطابق مع مشروع آخر