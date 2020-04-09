كيف تضمن قبول مشروعك البحثي من جانب وزارة التربية والتعليم؟.. الوزير يكشف 7 أسرار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك ضوابط تضمن للطالب أن يكون مشروعه البحثي مقبولا .





وأوضح وزير التربية و التعليم ان هذه الضوابط هي :









-كتابة عنوان جذاب للمشروع

-عرض المشروع بطريقة منظمة

-استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة

-الالتزام بعدد الكلمات المحددة

-الالتزام بجميع محاور

-الالتزام بجميع محاور المشروع

-مراعاة القواعد النحوية والاملائية وعلامات الترقيم





وشدد وزير التربية و التعليم على أنه سوف يتم رفض أي مشروع اذا تطابق مع مشروع آخر



