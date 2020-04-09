وزير التعليم : موضوعات الأبحاث المطلوبة لها مرجعية في كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع المواضيع المقترحة من الوزارة لـ المشروعات البحثية ، تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الموضوعات البحثية المطروحة ، لها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية ذاكر الموجودة على الرابط التالي ( https://study.ekb.eg ).





أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وكان قد





وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.









وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:





- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).





- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).





- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.



