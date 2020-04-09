الأردن يعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372، وتسجيل 11 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.





تلقى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، خطابا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء إسماعيل جابر، بشأن قرار وزارة النقل الأردنية بوقف حركة الشاحنات التى تحمل بضائع بين العقبة ونويبع من خلال الجسر العربى للملاحة اعتبارًا من 29 مارس 2020.





وقال الخطاب الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إن وزارة النقل الأردنية أصدرت قرارا بوقف حركة الشاحنات التى تحمل بضائع من العقبة ونوبيع خلال الجسر العربى للملاحة، وذلك فى إطار تشديد الحكومة الأردنية على الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقالت وزارة النقل الأردنية إنه سيتم السماح بعودة جميع الشاحنات المصرية الموجودة فى العقبة إلى نوبيع، وكذلك عودة جميع الشاحنات الأردنية الموجودة فى نوبيع إلى العقبة وعلى أن يتم عقب ذلك وقف الخط الملاحى للشاحنات.