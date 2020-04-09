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توك شو

محدش يروح من نفسه.. الحكومة توضح آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:12 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن باب التسجيل على الموقع الالكتروني للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة ما زال مفتوحا وسوف تعلن وزارة القوى العاملة أخر موعد لغلق باب التسجيل.
 

وأضاف  نادر سعد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هاتف كل عامل سجل على الموقع الإلكتروني لإبلاغه بموعد ومكان صرف المنحة.


وتابع سعد:"  يتم صرف  المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبنك  التنمية والائتمان الزراعي فقط، ومحدش يروح من نفسه، والكل يتحرك وفق المعلومات التي سيتم توفيرها في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها على الهاتف المحمول ".


وأشار نادر سعد إلى أن الرسالة سوف تصل لكل مواطن قبل موعد الصرف بـ 24 ساعة، وأي فرد تخلف عن اليوم المخصص للصرف لا يذهب في اليوم الذي يليه ولكن سيتم تخصيص يوم آخر لكل من تخلف عن الصرف".


وأوضح أن عدد من سجل على الموقع الالكتروني للحصول على المنحة 1.7 مليون فرد ولكن العدد يقل بعد التنقية والفلترة، ويتم صرف  المنحة بجزء من الموازنة العامة للدولة وصناديق وزارة القوى العاملة وتبرعات المجتمع ورجال الأعمال  على حساب 2030".

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