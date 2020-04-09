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منوعات

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:26 م
بعد زواج استمر 50
بعد زواج استمر 50 عاما.. فيروس كورونا يفرق بين زوجين مسنين
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هدير علاء
بعد زواج استمر لمدة تصل إلى نحو 50 عامًا، فرق فيروس "كورونا" بين زوجين مسنين دون أن تتاح لهما الفرصة لتوديع بعضهما، حيث توفيت الزوجة "مورين بريدي"، البالغة من العمر 70 عامًا في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مدينة "بيرث" الأسترالية جراء إصابتها بالعدوى.

واضطر شريك حياتها "باري"، الذي أصيب بالعدوى بدوره، إلى البقاء بمفرده في الحجر الصحي، ولم يُسمح له بتوديعها أو البقاء بجانبها في لحظاتها الأخيرة بسبب حالته.

وجاء في تقارير وسائل إعلام دولية أن الزوج وجد نفسه مجبرًا على البقاء في نفس غرفة الفندق التي كان يمكث فيها برفقة شريكة حياته أثناء خضوعهما للحجر الصحي قبل وفاتها.

جدير بالذكر أنه تم إعلان وفاة "مورين بريدي" يوم الاثنين الماضي، واتخذ الطاقم الطبي المسئول قرارًا بأن يظل زوجها قيد العزل بهدف تجنب نشر العدوى.

وكان الزوجان عادا إلى "بيرث" الأسبوع الماضي بعد القيام برحلة على متن سفينة سياحية بالقرب من إيطاليا.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن الحالة الصحية للزوج في تحسن، ومن الممكن أن يتم السماح له بالعودة إلى منزله وعائلته قريبًا.
بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع
بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع
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