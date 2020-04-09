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رياضة

بصورة نادرة.. وائل جمعة يستعيد ذكرياته مع نادى غزل المحلة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:13 م
وائل جمعه
وائل جمعه
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محمد بدران
نشر وائل جمعة لاعب النادى الأهلى السابق، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، 

وظهر وائل جمعة فى صورة جماعية مع نادى غزل المحلة فى بداياته قبل اللعب للأهلى وعلق قائلًا: "صورة تعود بي لبداية تجربتى مع غزل المحلة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.











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