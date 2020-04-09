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مرأة

حلو بارد .. طريقة تحضير كاسترد بالجيلي والبسكوت

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:46 م
طريقة عمل كاسترد
طريقة عمل كاسترد بالجيلي و البسكويت
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رشا عوني
الحلويات الباردة من أشهى الأصناف التي يحبها الكبار والصغار كما أنها سريعة التحضير ويمكنك تعلمها بسهولة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة ، ومنها الماسترد بالجيلي والبسكويت . 

مدة التحضير : ربع ساعة
الكمية: تكفي ٥ أفراد 

مكونات الكاسترد بالجيلي و البسكوت 
علبة جيلي فراولة 
٣ ملاعق كاسترد فانيليا 
نصف كيلو حليب 
٣ ملاعق سكر 
٣ عبوات بسكوت سادة 

طريقة عمل كاسترد بالجيلي و البسكويت : 

ضعي ٣ ملاعق كاسترد على نصف كيلو حليب مع السكر و ذوبيه جيدا حتى يتجانس الخليط ثم ارفعيه على نار هادئة حتى يبدأ في الغليان ويتماسك القوام ثم اكفئي النار واتركيه يهدأ 

رصيد طبقة من البسكويت في صينية ثم ضيفي عليها الكاسترد وإدخليه الثلاجة حتى يتماسك ثم ضيفي عليه طبقة أخرى من البسكوت ثم ابدأي في تحضير الجيلي 

اغلي ٢ كوب ماء ثم اسكبي عليهم عبوة الجيلي وقلبيه جيدا حتى يذوب ثم اتركيه يهدأ ثم اسكبيه على الكاسترد وادخليه الثلاجة حتى يتماسك تمام ثم قطيعه وقدميه باردا . 
حلو بارد .. طريقة تحضير كاسترد بالجيلي والبسكوت
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