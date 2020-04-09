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رياضة

من هو أفضل حارس في مصر قبل تعليق الدوري؟.. أحمد ناجي يجيب.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:59 م
احمد ناجي
احمد ناجي
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، عن أفضل حارس مرمى في مصر خلال فترة ما قبل تعليق النشاط الرياضي. 

ويرى  ناجي إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو رقم 1 في مصر حاليا.

وقال أحمد ناجي: "حارسان الآن في المركز الأول والثاني، وبعدهما يوجد حوالي 5-6 حراس في المركز الثالث".

وأضاف في حواره مع أون تايم سبورتس "محمد الشناوي رقم 1، ومحمد أبو جبل رقم 2".

وتابع "أشكر أبو جبل جدا لأنه انتزع الفرصة من فم الأسد".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد ذلك لدينا أكثر من اسم يقدرون على التواجد كرقم 3 وكذلك ينافسون الشناوي وأبو جبل فيما بعد".

وعدد "جنش حارس موهوب جدا وكانت لديه ظروف بسبب الإصابة. محمد عواد إذا أتيحت له فرصة أن يكون موجودا بشكل أو بآخر في فريق آخر ونجح في المشاركة، نفس الأمر بالنسبة لإكرامي".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك يوجد المهدي سليمان وعامر عامر والهاني سليمان".
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