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رياضة

6 أعضاء من إدارة برشلونة يتقدمون باستقالتهم .. وخطة لإعادة هيكلة النادي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تقدم 6 من أعضاء مجلس إدارة برشلونة الأسباني باستقالتهم من وعلى رئسهم نائب رئيس النادي، بعد طلب رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو من أجل إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، فإن إميلي روسو نائب بارتوميو يترأس الست أعضاء، وكذلك وسيلفيو إلياس وإنريكي تومباس وجوسيب بونت، ماريا تيكسيدور وجوردي كالساميليا.

كان بارتوميو قد طلب من 4 أعضاء أسم الأول تقديم استقالتهم من مجلس إدارة برشلونة.

وانتهز بارتوميو الفرصة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة المجلس التي كان يخطط لها منذ ايام، وذلك بعد ضعف علاقته مع عدد من أعضاء المجلس بشكل كبير.

و من المنتظر أن يتم تعيين نائبا جديدا ومن المتوقع تعيين مدير تنفيذي جديد لنادي برشلونة في الأيام القليلة الماضية.


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