جوزيه يكشف عن رأيه في مقارنة فايلر به في تدريب الأهلي .. فيديو





وقال مانويل جوزيه خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد شوبير على فضائية اون تايم سبورت، إن النادي الأهلي حياتي وتاريخي حققت مع الفريق 22 بطولة لم يستطع أحد تكرراها.





مع وصولي لعيد ميلادي الرابع والسبعين يظل تدريبي للنادي الأهلي هو أفضل ما حدث في حياتي.





وعن المقارنة بينه وبين السويسري رينيه فايلر أكد جوزيه أنه من الصعب تكوين رأي عن المدرب السويسري لأنه غير متابع بشكل جيد للفريق مؤخرًا مؤكدًا أنه من الصعب أن يكون مانويل جوزيه جديد.





وكان جوزيه قد قاد الأهلي في 3 ولايات مختلفة، وحقق معه 21 لقبًا على المستوى المحلي والقاري.

أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي السابق أن النادي الأهلي حياته وتاريخه.