احذر.. العدسات اللاصقة تنقل فيروس كورونا.. ولا تشتريها مجهولة المصدر.. فيديو

حذر الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، من ارتداء العدسات اللاصقة لأنها قد تنقل فيروس كورونا.





وقال عمرو السمرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب تعقيم العدسات بشكل يومي وغسل اليدين بشكل دوري وبطريقة صحيحة قبل ارتداء العدسات اللاصقة".





وأضاف عمرو السمرة:" اغلب مرتدي العدسات اللاصقة مهملين ولا يتبعون الإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ويشترون عدسات لاصقة من مصادرة مجهولة ".





وتابع عمرو السمرة:" العدسات الملونة مجهولة المصدر قد تصيب العين بالفطريات وتسبب في مشاكل كثيرة في العين قد تؤدي إلى فقدان البصر".





وتابع عمرو السمرة:" أطباء العيون هم الأكثر تضررا من العدوى بفيروس كورونا لانه في الكشف الخاص بهم يكونون متواجدين بالقرب من المريض".





وأكمل عمرو السمرة:" ارتداء النظارة قد يحمي الفرد من وصول اي رذاذ قد يكون محمل بالفيروس إلى العين".





ولفت عمرو السمرة:" العين مكونة من قرنية العين والملتحمة المشبعة بالأوعية الدموية ويمكن أن يتخلل منها الفيروس ويصل إلى الأنف".



