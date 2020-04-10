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هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ .. جراح عيون يحسم الجدل .. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:01 ص
كورونا
كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
أجاب الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، عن سؤال هل ينقل فيروس "كوفيد 19" الشهير إعلاميا كورونا عن طريق العين: "الفيروس يمكن ان يصيب العين مثل اي عضو في جسم الإنسان".

وقال "عمرو سمرة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك نوعين من الفيروسات وهم الانفلونزا الموسمية والكورونا، موضحا أن فيروس الكورونا متواجد منذ فترة ولكن بشكل مختلف في السارس وكورونا.

وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون، أن فيروس الكورونا موجود منذ فترة ولكنه تحور لأنه يأتي من الخفافيش وانتقل إلى الإنسان، منوها إلى أن العالم تغير سلوكيا بعد ظهور فيروس كورونا في العالم.

وأشار إلى أن احمرار وحرقان ودموع في العين من أعراض الإصابة بالكورونا، لافتا إلى أن عددا من الأطباء أجروا الكشف الطبي على مصابين بـ كورونا ولم يعرفوا.
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