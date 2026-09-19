الخارجية الإيرانية: زيارة وزير الداخلية الباكستاني لبحث العلاقات الثنائية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، نافية في الوقت نفسه علمها بوجود رسالة أمريكية يحملها المسؤول الباكستاني إلى الجانب الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لا ترتبط، وفق المعلومات المتاحة لدى طهران، بنقل رسالة من الولايات المتحدة، موضحًا أن الزيارة تركز على مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة، مع استمرار الاتصالات بين إسلام آباد وطهران بشأن التطورات الإقليمية وسبل احتواء التصعيد.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله الأوضاع الإقليمية، وشدد الجانب الباكستاني على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية في المنطقة. كما أكد دار أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الفعال لتحقيق السلام والاستقرار، واتفق الوزيران على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتشير التحركات الباكستانية إلى استمرار مساعي إسلام آباد للانخراط في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات الإقليمية، في ظل تشابك الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بإيران والمنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الأطراف المعنية، وسط تمسك طهران بمواقفها المعلنة بشأن احترام الاتفاقات والالتزامات المتبادلة، في وقت تسعى فيه باكستان إلى الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف.

