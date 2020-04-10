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للوقاية من فيروس كورونا.. جراح عيون يطالب باستمرار حظر التجول في رمضان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:16 ص
الدكتور عمرو السمرة
الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، إنه سيكون الوضع الصحي بالنسبة لفيروس كورونا خلال اسبوعين أفضل، مشيرا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لا تقلق بشكل كبير.

أضاف "عمرو السمرة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن ارتفاع درجات سيقلل من نشاط فيروس كورونا، مشددا على أن هناك فوائد كثيرة للصيام على صحة الإنسان، ويجب استغلالها بالالتزام بقررات الحكومة التي وضعتها بشأن مواجهة إنتشار فيروس كورونا وعدم الخروج من المنزل.

وطالب باستمرار حظر التجول في شهر رمضان المقبل للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بسبب عادات بعض المواطنين الخاطئة التي يمارسونها في رمضان خاصة التجمعات بعد الإفطار، مؤكدا أن غسيل الأيدي ضروري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أن يوجد في مصر علاج لفيروس كورونا تم استخدامها في علاج أمراض أخرى، موضحا أن جميع الادوية التي تم تجربتها في علاج كورونا تم استخدامها في علاج امراض اخرى.
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