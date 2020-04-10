إهمال وتجاهل.. خطر يهدد المرضى المنسيين في دور الرعاية البريطانية

عانت المملكة المتحدة من تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، وكانت الفئة الأكثر تضررا هم كبار السن بشكل خاص، ومنهم كبار السن في دور الرعاية والتي كشف تقرير جديد عن معاناتهم مع المرض.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد كشف مكتب الإحصائيات الوطنية، لأول مرة عن وفاة 20 شخص في دور رعاية إنجلترا وويلز في الفترة من 20 حتى 27 مارس ولم يتم الإعلان عنهم ضمن أرقام الوفيات اليومية، ولكنها قدرت أن عدد الوفيات الحقيقي في دور الرعاية جراء كورونا يتخطى 1000 حالة وفاة.





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وكان قد أبلغ اثنين من مقدمي الخدمات المختلفة بالمملكة المتحدة عن وفاة 200 شخص في دور الرعاية، ولكن الهيئة قدرت أن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أنه يقترب من 1000 حالة وفاة، ويحذر الخبراء من أن الاختلاف في الأرقام يشير إلى أن الوزراء يستهينون بالتأثير الحقيقي للمرض على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وتم نشر إحصائيات الوفيات في دور الرعاية في إنجلترا وويلز لأول مرة، اليوم، ولكن الأرقام المعلن عنها متأخرة 12 يوما عن معدل الوفيات اليومي المعلن عنه للحالات بالمستشفيات، وهذا يعني وجود خلل وأن هناك فرقا يصل إلى 17 يوما بين الوفيات وإعلانها مما يؤدي إلى مخاوف بأن عدد الضحايا في دور الرعاية قد يكونوا أكثر بكثير.





وتخشى جمعية رعاية مرضى الزهايمر أن مئات الآلاف المصابين بالخرف قد يتم التخلي عنهم في دور الرعاية، خاصة وأنهم يفتقرون إلى معدات الوقاية الشخصية الكافية للتعامل مع الفيروس، وتعتقد الجمعية ان الفيروس موجود بالجمعيات والمنازل التي ترعى 400 ألف مصابا بالزهايمر.





ويأتي ذلك بعدما المملكة المتحدة 881 حالة وفاة أخرى، أمس الخميس، ليرتفع المعدل الإجمالي للوفيات ويصل إلى 7978، وتسجيل 4334 حالة إصابة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 65077.