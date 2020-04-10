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انخفاض الأعداد.. فرنسا تعلن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:04 ص
فرنسا
فرنسا
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البهي عمرو
عرضت قناة فرنس 24 تقرير فيديو حول تعامل فرنسا مع فيروس كورونا، وكشفت القناة أن هناك انخفاضا فى عدد الوفيات خلال أمس واليوم، مما يعد مؤشرا إيجابيا.

وأعلن مدير الصحة في فرنسا جيروم سالومون في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن 412 شخصا قد توفوا خلال 24 ساعة في المستشفيات الفرنسية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19". 

وبلغ عدد الوفيات في المستشفيات بذلك 8044 شخصا، إلى جانب 4166 شخصا توفوا في دور رعاية المسنين، لتبلغ الحصيلة العامة للوفيات 12210. وللمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد أعلن سالومون انخفاض عدد المرضى في أقسام العناية المركزة بنسبة بسيطة.

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