تسرق من إسبانيا وتحابى الاحتلال.. تركيا ترسل معدات طبية إلى إسرائيل

بعد قيام السلطات التركية بسرقة شحنة أجهزة تنفس كانت في طريقها إلى إسبانيا قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد إسرائيل بمعدات طبية، تشمل كمامات الوجه والوزارات الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.





وأكدت إسرائيل حوالي 10095حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 93 حالة وفاة.





وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية.





ووافقت الحكومة التركية على بيع معدات طبية لإسرائيل مستندة إلى أسباب إنسانية.





وقال المسؤول التركي، المطلع على الشحنة التركية الطبية إلى إسرائيل، إنه من المتوقع أن تهبط 3 طائرات من إسرائيل، الخميس، في قاعدة إنجرليك التركية في جنوب البلاد لنقل الإمدادات الطبية.





وتعهد المسؤول بأن بلاده ستتبرع بمساعدات طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.



