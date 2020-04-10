AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسرق من إسبانيا وتحابى الاحتلال.. تركيا ترسل معدات طبية إلى إسرائيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:30 ص
تركيا ترسل معدات
تركيا ترسل معدات طبية الى إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
بعد قيام السلطات التركية بسرقة شحنة أجهزة تنفس كانت في طريقها إلى إسبانيا قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد إسرائيل بمعدات طبية، تشمل كمامات الوجه والوزارات الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأكدت إسرائيل حوالي 10095حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 93 حالة وفاة.

وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية.

ووافقت الحكومة التركية على بيع معدات طبية لإسرائيل مستندة إلى أسباب إنسانية.

وقال المسؤول التركي، المطلع على الشحنة التركية الطبية إلى إسرائيل، إنه من المتوقع أن تهبط 3 طائرات من إسرائيل، الخميس، في قاعدة إنجرليك التركية في جنوب البلاد لنقل الإمدادات الطبية.

وتعهد المسؤول بأن بلاده ستتبرع بمساعدات طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.. صور

كاتب إسرائيلي: كورونا أذاق تل أبيب ما فعلته فى الفلسطينيين

أحمد تركي يكتب: دبلوماسية القرصنة والسطو .. ظواهر جديدة في العلاقات الدولية لمواجهة كورونا

بعد الاقتراب من 10000 مصاب كورونا.. إسرائيل تشتري مليون كمامة من الصين

تركيا تدعم إسرائيل بالمعدات الطبية لمواجهة أزمة كورونا

إسرائيل تقترب من 10 آلاف إصابة وارتفاع عدد الوفيات

ترشيحاتنا

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

هل الصيام يشكل بيئة حاضنة لفيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. قصة حفيده المثلي جنسيا وعلاقته بالممثل الإسرائيلي

أمير الرياض يوجه رسالة للسعوديين .. ماذا قال

بالسعال.. راكبة تتسبب في مقتل سائق أوبر ثلاثيني

مرتضى منصور يوجه الشكر لـ شريف اكرامي ويكشف حقيقة بيع سيسيه وأحداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

أسعار bmw اليوم في مصر .. صور