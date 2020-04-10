انتبه.. إذا أصبت بالتسمم بسبب المنظفات تصرف بهذه الطريقة فورا

يعتبر فيروس كورونا، من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وله العديد من الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، ويلجأ الكثير من الأفراد إلى استخدام المطهرات والمعقمات التي تحميهم من البكتريا للقضاء عليه.
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى أستخدام المطهرات و المنظفات للتخلص من أى بكتيريا توجد على الأسطح أو للتعقيم المنزل بهدف الوقاية من من أنتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
ولكن تعرض بعض الأشخاص خلال أستخدام هذه المنظفات إلى التسمم بسبب أستعماله بشكل خاطئ، فمن أعراض التسمم نتيجة أستخدام المنظفات السعال، وصعوبة فى التنفس، الإصابة بحرقان فى الفم، وتورم فى الحلق يصاحبه ألم شديد، وألم شديد فى المعدة، والرغبة فى القىء، وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان لوجود دم فى البراز، ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من تسمم الكلور بالأخص يصابون بانخفاض فى ضغط الدم، وحال تعرض العين للكلور يؤثر بشكل سلبى عليها، وتصاب بتهيج وحرقان.
ونصح الدكتور ربيع محمد على الرواح، استشارى طب الأطفال، أن فى حالة الأصابة بتسمم نتيجة المنظفات لابد من تناول الحليب والماء بكثرة حتى يتقىء المصاب وإخراج الكلور من الجسم ..
أما فى حالة وضع االمنظفات على البشرة يجب غسلها جيدا بالماء والصابون، وحال عدم تحسن الأعراض عليك التوجه للمستشفى لإجراء اللازم .