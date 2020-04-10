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حوادث

مجهولة المصدر.. ضبط سيارة محملة بـ 800 لتر كحول و18 ألف قفاز بـ كفر الشيخ

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك، من ضبط سارة محملة بكميات من الكحول الإيثيلي والقفازات الطبية، مجهولة المصدر، وغير مدون عليها البيانات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد ضبط سيارة محملة بكمية 800 لتر من الكحول، و18 ألف قفازًا طبيًا مجهول المصدر، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملة، العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، والمحاسب، رجب عبدالمنصف نايل، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ.

ويأتي هذا في إطار تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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