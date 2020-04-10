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مدينة لم تنم ولم تهدأ منذ 350 سنة.. ماذا فعل بها كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد حالة الهدوء فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا بعد أزمة كورونا.

وشهدت مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية بشوارعها ومواقعها السياحية الخلابة خاوية على عروشها بسبب العزل الصحي المفروض على سائر البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيرة غياب المارة والسائحين من مناطق شهيرة كمتنزه الطاولة الوطني الجبلي وحقول النبيذ إبان العزل الذي أقره الرئيس سيريل رامافوزا بدءًا من 26 مارس – الماضي ويستمر حتى 16 أبريل الجارى .

وبمقتضى الحجر، يُمنع الأشخاص من الخروج من منازلهم لأداء أي نشاط رياضي بالشوارع أو التوجه للشواطئ كما حُظرت أية تجمعات تضم أكثر من 50 شخصًا.

ويستمر العزل في الإضرار بالقطاعات الاقتصادية والصناعية بالمدينة بشكل كبير، وهي لم تكن هائدة يوما، وهي من المدن العالمية التي لا تنام، وه لم تنم منذ ٣٥٠ سنة كما يقول سكانها إلا في زمن كورونا.

جنوب إفريقيا هي اكثر الدول تسجيلًا للإصابات بالفيروس في القارة بما لا يقل عن 1700 حالة كما توفي 13 شخصًا جراء الفيروس بها حتى الآن.
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