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منوعات

طبيب يحذر: فيروس كورونا يؤثر على النوم.. تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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نهى حمدي
حذر أحد الأساتذة من التغييرات التي تطرأ على الروتين اليومي للناس خلال فترة  حظر التجول والبقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا حيث تؤثر على دورات النوم والاستيقاظ على مدار 24 ساعة بشكل كبير.

فقال "كولين إي إسبي" أستاذ طب النوم في جامعة أكسفورد، إن الدورات المعروفة باسم الإيقاعات اليومية تؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق بسبب أزمة الوباء الحالية، وأضاف أن الآخرين قد تكون لديهم أحلام مزعجة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

وأوضح الطبيب قائلًا:" لاحظت أن الكثير من الناس لديهم مشكلات مع النوم، وبالتالي يجب علينا الاهتمام بفترات المساء كما نهتم بأن نكون بصحة جيدة في فترات الصباح"، مستكملًا :"النوم أمر أساسي في حياتنا ولأنه يحدث تلقائيًا فإننا نعتبره أمرًا مسلمًا به ولذا يجب العناية به".

كما أشار :" نحن الآن في مكان واحد معظم اليوم من السهل أن يندمج النوم واليقظة، وهذا يؤدي إلى تخميد الإيقاعات اليومية ، مما يؤدي إلى الإرهاق طوال اليوم والشعور بالنعاس في الصباح".

وأضاف أن الضوء الطبيعي أيضًا دورًا مهمًا في دورة النوم حيث تتفاعل مستقبلات العين بقوة مع الضوء الأبيض من الشمس، وأوضح البروفيسور إسبى: "نستخدم ضوء النهار كشيء يدرب ساعة جسمنا على مدار 24 ساعة".

فيما أكد أن الناس يحصلون على ضوء النهار أقل ولا يستيقظون مبكرا، إن فقدان الضوء وتغيير العادة يسمح لساعة الجسم بالانحراف ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالضيق، مؤكدًا أنه من المهم الحفاظ على الروتين والحصول على ضوء النهار.
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