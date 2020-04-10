بعد عودتها لعصمته.. هكذا نعت ندى محمود زوجة علي ربيع حماها

وكتبت ندى على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم".

نعت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر حماها الذى وافته المنية اليوم.

ويخوض الفنان على ربيع السباق الرمضانى 2020 بمسلسل "وصل أمانة" بطولة، مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من

النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون

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وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.



