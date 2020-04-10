بالشعر القصير.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير.





وتألقت منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفية، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض يحمل كلمات باللونين الأسود والأحمر، مع بنطال جينز باللون الأسود لتظهر بشكل جمالي جذاب.





وظهرت منة فضالي بالشعر القصير الأسود، منسدلًا على كتفيها بطريقة انسيابية مميزة.





واعتمدت على وضع المكياج المناسب لاطلالتها الصيفية، فاستخدمت اللون الوردي الهادئ في الشفاه مع الماسكرا.





وارتدت منة فضالي ساعة أنيقة باللون الفضي، وخاتم بسيط في اليد.



