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تكنولوجيا

ولايات أمريكية تخطط لنشر تطبيق للتحذير من التعامل مع المصابين بكورونا.. تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:00 م
تطبيق Private Kit
تطبيق Private Kit
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شيماء عبد المنعم
قال متحدث باسم مشروع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أمس: "إن ثلاث حكومات محلية أمريكية تخطط لتوقيع صفقات هذا الأسبوع لتصبح أول من يتبنى تطبيق تتبع مواقع الذي تواجد فيه المصابين والأشخاص الذين تعامل معهم، وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد".

ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters"، أوضح راميش راسكار Ramesh Raskar، الأستاذ المساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قائلا: "إن 17 حكومة ولاية وبلدية إضافية تخطط لإدخال التطبيق في مجتمعاتهم في غضون الأسبوعين المقبلين".

ورفض "راسكار" تحديد الولايات أو المقاطعات أو المدن التي تقترب من الاتفاقيات لكنه أشار قائلا: "إنه من المتوقع أن يقوم السكان بتنزيل التطبيق المعروف باسم Private Kit طوعًا".

ويعمل تطبيق Private Kit، من خلال مشاركة بيانات الموقع المشفرة بين الهواتف، وهو يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا قد تواصلوا مع شخص حاملا للفيروس التاجي أم لا، دون أن يعرف من هو هذا الشخص.

وتخطط مدينتين في ولاية ماساتشوستس لمقارنة أداء تطبيق Private Kit، مع مسؤولي الصحة الذين يطلبون من المرضى تذكر جهات الاتصالات الأخيرة الذين قاموا بالتواصل معهم أثناء إصابتهم.

يشار إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تقوم بتقييم مجموعة أدوات خاصة أو تقنيات مشابهة تهدف إلى مساعدة عملية تتبع الاتصال والتي تتطلب عمالة كثيفة، والتي يجب على مسؤولي الصحة فيها أن يطلبوا من جهات الاتصال الأخيرة، لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس، أثناء الحجر الذاتي أو إجراء اختبار.


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