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تكنولوجيا

لن تعمل ميزة Face ID على آيفون أثناء ارتداء الكمامة.. وهذه طريقة حلها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:02 م
لن تعمل ميزة Face
لن تعمل ميزة Face ID على آيفون أثناء ارتداء الكمامة
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شيماء عبد المنعم
حثت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC)، جميع الأشخاص، على ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ويتسبب هذا الأمر في مشكلة بالنسبة لمستخدمي ميزة قفل الهاتف ببصمة الوجه Face ID على هواتف آيفون، مما يجبرهم على كتابة رمز المرور الخاص بهم أو إزالة وسائل الحماية لإلغاء قفل الهاتف الذكي.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، خلال شهر فبراير الماضي، كشفت شركة ناشئة أقنعة طبية مطبوعة عليها المنطقة السفلية من وجه مرتديها، ومع ذلك لا يحمي القناع المطبوع من فيروس كورونا فقط، بل يمكن أيضًا لمنشئ المحتوى استخدامه لفتح هاتفك بدلا منك.

ويبقي لديك خيارا أخر لحماية هاتفك الآيفون، بدون استخدام ميزة التعرف على الوجه Face ID، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة التعرف على الوجه تمامًا واستخدام رمز المرور بدلا منها، في كل مرة تحاول فيها إلغاء قفل هاتفك أثناء ارتداء الكمامة، وإليك كيفية إيقاف تشغيل Face ID في هاتف آيفون، وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني.

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings في هاتف آيفون.

2. مرر لأسفل، وانقر على خيار Face ID & Passcode.

3. أدخل رمز المرور عند مطالبتك بذلك.

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لن تعمل ميزة Face ID على آيفون أثناء ارتداء الكمامة.. وهذه طريقة حلها
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