AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يوافق على منح لقب الدوري للنادي الأهلي.. تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:19 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وضع مجلس إدارة نادي الزمالك شرطا وحيدا لإنهاء الدوري الممتاز لهذا الموسم ومنحه إلى النادي الأهلي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال طارق يحيى في تصريحات بقناة نادي الزمالك اليوم الجمعة إن الزمالك لم يطلب بأن يتم إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم، وهذا الأمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف طارق يحيى: "نادي الزمالك لم يطلب هذا الأمر على الإطلاق، وليس له علاقة بطلب إلغاء الدوري ولم يتطرق إلى هذا الأمر".

وأردف: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين".

واستطرد: "نادي الزمالك طالب فقط بأن يعلم مصير مسابقة الدوري في نهاية شهر أبريل الجاري، هذا ما طالبت به إدارة القلعة البيضاء، لمعرفة مصير المسابقة ومصير الأجهزة الفنية ومصير اللاعبين الذين يتقاضون ملايين من الفريق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل هتنزل المرة دي كالعادة.. الزمالك والانسحاب من الدوري.. حكاية كل موسم

مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

5 أزمات منعت الأندية الكبار من التتويج بالبطولات.. تفاصيل

سأعتبر الدوري ملغى.. طالع تصريحات مرتضى منصور ضد اللجنة الخماسية

رئيس وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا

أخبار الرياضة | مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي.. رمضان صبحي يصدم الأحمر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

ترشيحاتنا

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

بداية من غدا .. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين (انخفاض 25 قرشا)

تخنت من القعدة.. ثمرة منتشرة في الأسواق تنقص الوزن بسرعة

اضغط هنا.. قوالب جاهزة لمساعدة الطلاب على إعداد المشروع البحثي

عداد كورونا في مصر.. 1794 إصابة.. و384 متعافيًا.. و135 وفاة

أم توجه تحذيرا بعد إصابة طفليها بفيروس كورونا من مصدر مجهول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاض عدد المصابين بـ كورونا.. هاني الناظر يوجه 5 نصائح للمواطنين

بمكياج جذاب وذيل حصان.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام

مطرزة ومكشوفة.. 10 صور تكشف أناقة وجمال فساتين صبا مبارك في عيد ميلادها