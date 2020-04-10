الزمالك يوافق على منح لقب الدوري للنادي الأهلي.. تفاصيل

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك شرطا وحيدا لإنهاء الدوري الممتاز لهذا الموسم ومنحه إلى النادي الأهلي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقال طارق يحيى في تصريحات بقناة نادي الزمالك اليوم الجمعة إن الزمالك لم يطلب بأن يتم إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم، وهذا الأمر عار تمامًا من الصحة.





وأضاف طارق يحيى: "نادي الزمالك لم يطلب هذا الأمر على الإطلاق، وليس له علاقة بطلب إلغاء الدوري ولم يتطرق إلى هذا الأمر".





وأردف: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين".



