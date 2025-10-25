مصرع طفل سقط غريقا في نهر النيل أثناء فسحة عائلية بقنا

لقى طفل مصرعه غرقاً فى نهر النيل بقنا، بعدما انزلقت قدمه فى النيل، أثناء تواجده مع عائلته فى فسحة نيلية، ما أدى لمصرعه فى الحال.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل غرقاً فى مياه نهر النيل بنطاق بندر قنا، عقب سقوطه فى مياه النيل.

وتمكنت قوة من الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان الطفل، وإيداعه مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعه تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الطفل كان برفقة والدته مع آخرين خلال جولة نيلية، إلا أنه سقط فى نهر النيل بعد إنزلاق قدمه وسط المياه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.