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أحمد موسى: 30 ألف إصابة بفيروس كورونا في قطر.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ٣٠ ألف إصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في قطر، مشيرا إلى أن النظام القطري يعلن أن عدد الإصابات 3 آلاف فقط.

وأضاف موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن النظام القطري يحجب الحقيقة عن المواطنين القطريين وتفشي الفيروس في أنحاء البلاد، لافتا إلى أن الوضع في قطر صعب للغاية.


راسل الإعلامي أحمد موسى، مواطن مقيم في قطر بشأن الوضع السيء هناك في ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وعرض رسائل المواطن والتي أكد فيها أن العاهل القطري تميم بن حمد الثاني هرب لجزيرة معروفة بأنها مكان لغسيل الأموال.


وأذاع الإعلامي أحمد موسى، صورًا وفيديو، للعمالة الوافدة لقطر وهم في وضع انساني صعب في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والذين يعملون في المباني الخاصة بـ ملاعب قطر لمونديال 2022.

وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»ـ أن التليفزيون الأول الألماني عرض هذه اللقطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد فضيحة كبيرة للنظام القطري.

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