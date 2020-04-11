لأصحاب هذا الدخل بالسعودية.. تعرف على شروط قرض بنك التسليف للزواج

تواصل المملكة العربية السعودية، تقديم الدعم لمواطنيها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال ما يقدمه بنك التسليف أو التنمية الاجتماعية من خدمات تمويلية وقروض ميسرة، وآخرها تمويل الزواج لذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم واحتياجتهم الأساسية في مواجهة كورونا.





يأتي ذلك بالتزامن مع قرارا البنك بتأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي لمدة 6 أشهر اعتبارا من الشهر الجاري، وذلك للتمويلات المصروفة والقائمة، كما أقر البنك أيضا تأجيل سداد أقساط مشاريع الأسر المنتجة، مع تقديم حوافز تشجيعية بخصم 25% من قيمة كل قسط للمنتظمين في السداد.









أما عن قرض الزواج، فيهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج، من خلال عدد من الشروط:





1. يمنح التمويل للذكور فقط وليس المواطنات





2. أن يكون الزواج للمرة الأولى باستثناء الأرمل أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.





3. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون.





4. إذا كانت تحمل جنسية دولة آخرى فيشترط الحصول على موافقة هذا الزواج من الجهة المختصة.





5. تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.





6. يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.





7. يقل دخله الشهري عن 10000 ريال.