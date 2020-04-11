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رياضة

مسؤولو أندية الدوري الإنجليزي قلقون من مبادرة اللاعبين لمكافحة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 05:44 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز
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محمد رشاد
شعر مسؤولو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بحالة من القلق تجاه إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق مع لاعبيهم بشأن تخفيض أو تأجيل رواتبهم، وذلك بسبب المبادرة الخيرية التي أطلقوها قبل يومين.

وكان لاعبو البريميرليج قد أطلقوا مبادرة "players together" والتي تستهدف التبرع بالأموال إلى القطاع الصحي في المملكة المتحدة والجمعيات الخيرية، من أجل المساعدة في مكافحة كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن العديد من المسؤولين التنفيذيين لأندية الدوري الإنجليزي قد أخبروهم بأن مبادرة اللاعبين الخيرية قد تُصعب مهمة إقناعهم بفكرة تخفيض أو تأجيل رواتبهم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد طلبت من الأندية حث لاعبيها على قبول فكرة تخفيض 30 % من رواتبهم، في محاولة لتخطي الأزمة المالية الحالية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي إثر انتشار فيروس كورونا المميت.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أندية البريميرليج سعداء بالدور الذي يمارسه اللاعبون تجاه المجتمع للمساعدة في تخفيف الآثار السيئة الناتجة عن أزمة كورونا، ولكنهم في الوقت ذاته يشعرون إنهم قد لا يستطيعون إقناع اللاعبين حاليًا بقبول فكرة تخفيض أجورهم أو تأجيل دفعها.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عقبة أخرى أمام التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين حول تلك المسألة، حيث من المفهوم أنه تم إخبار اللاعبين أن فكرة تأجيل أو خصم جزء من الرواتب سيكون مجرد إجراء مبدئي، وربما يتم إجراء المزيد من التخفيضات إذا استمر توقف البطولة حتى يونيو، أو إذا اُستكملت البطولة بعد ذلك خلف الأبواب المغلقة.
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