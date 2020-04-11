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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتحدى شوبير .. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر

السبت 11/أبريل/2020 - 07:30 ص
مرتضى منصور يتحدى
مرتضى منصور يتحدى شوبير
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محمد رشاد


 كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لوضع خارطة طريق الموسم المقبل والصفقات الجديدة التي طلب ضمها الجهاز الفني واللاعبين الذي سيرحلون سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي.


أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إنهاء ملف تجديد عقد محمود علاء مدافع فريق الكرة بالفترة الماضية، نافيًا تصريحات الإعلامي أحمد شوبير حول عدم تجديد عقد اللاعب.


أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الثعلب الصغير حازم إمام نجم الفارس الأبيض المعتزل، تعرض للظلم مرتين.


قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إن تأجيل أولمبياد طوكيو حتي 2021، ستفيد منتخب مصر حيث سيمنح فرصة لتعافي عدد كبير من قوام المنتخب الأساسي، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي.



صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفًا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وقال أنه حاول اللعب مجانًا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل.


رفض هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، الهجوم على أحمد فتحي لاعب الأهلي، بعد رفضه تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

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