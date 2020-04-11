أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتحدى شوبير .. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إن تأجيل أولمبياد طوكيو حتي 2021، ستفيد منتخب مصر حيث سيمنح فرصة لتعافي عدد كبير من قوام المنتخب الأساسي، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي.

صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفًا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وقال أنه حاول اللعب مجانًا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل.







