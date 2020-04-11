فوق الـ 1000 وفاة بـ كورونا.. الفيروس القاتل يضرب تركيا

تخطت تركيا عتبة الـ1000 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد مع إحصاء 98 وفاة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة.





وأسفر وباء كوفيد-19 عن 1006 وفيات من أصل 47029 إصابة بالإجمال في تركيا، وفقا لما أوضحه الوزير فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحافي في أنقرة.





وأشار إلى شفاء 2423 مريضا في المستشفيات.





من جهة أخرى، أفاد عن إجراء أكثر من 307 آلاف فحص لكشف الإصابة بالفيروس حتى الآن في تركيا، حيث تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بالوباء 2,15% بحسبه.





وتواجه تركيا منذ عدة أيام تسارعا في انتشار الوباء مع تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة يوميا منذ 4 أبريل.





وإزاء هذا الوضع، اتخذ الرئيس رجب طيب أردوغان عدة تدابير فأمر بإغلاق المدارس والحانات والمراكز الثقافية وتعليق الرحلات والحد من تنقلات السكان.





لكنه قاوم دعوات عدد من المعارضين والأطباء لفرض حجر منزلي عام في جميع أنحاء البلد، وهو ما يرفضه حتى لا يشل الاقتصاد التركي الهش.





وفي الوقت الحاضر يحظر الخروج بتاتا على الأشخاص الذين عمرهم فوق 65 عاما أو دون العشرين، أو المصابين بأمراض مزمنة.





وأعلنت السلطات التركية الخميس أنها ستراقب تنقلات الأشخاص الذين تكشف الفحوص إصابتهم بالفيروس وأقربائهم بفضل تطبيق على هواتفهم الذكية.



