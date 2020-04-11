طلاب هندسة حلوان يبتكرون كمامة جديدة على ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد

استطاع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية وإشراف الدكتور محمد حمود أحمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية تصميم وتصنيع مشروع ابتكاري جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printer مع نظام الهندسة العكسية Revese Engineering، كأحد التطبيقات العملية للمشروع تم تصنيع كمامه من مادة PLA، والتى تم تصميمها من قبل شركة prusa العالمية للاستفادة من التطبيقات العملية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام 2020.
ويهدف التطبيق العملي للمشروع إلى تصنيع كمامة تحقق أعلى وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكة، حيث إن الكمامة مصنعة من مادة متماسكة وخفيفة على الوجه بالإضافة إلى أنها للاستخدام الشخصي فقط ويمكن تعقيمها وإعادة استخدامها بشكل دائم.
وتتكون الكمامة المصنعة من قبل طلاب هندسة حلوان من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول مسؤول عن تغطية جزء من جانبي الوجه مع الأنف، الجزء الثاني عبارة عن ممرات للتنفس والجزء الثالث عبارة عن غطاء يركب بعد وضع الفلتر بين الجزء الثاني والثالث.
كما تم تنفيذ shield كامل لوقاية العين من العدوى وهو أيضا من تصميم شركهprusa العالمية وتم تصنيعها بمعامل الكلية بدعم من أكاديمية البحث العلمي من خلال فريق عمل المشروع من طلاب الفرقة الرابعة شعبة هندسة الإنتاج (محمد عبد العاطي عبد المحسن، محمد سيد عبدالله محمود محمد محمود، يوسف عماد احمد، سما احمد كمال، احمد محمد حسن)، وذلك تحت إشراف د. محمد حمود احمد... المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشروع.