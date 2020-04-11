مجلس كلية الطب البيطري بقنا ينعقد إلكترونيا لمناقشة موقف طلاب الدراسات العليا

انعقد مجلس كلية الطب البيطري بقنا، باستخدام تقنية الاجتماعات الافتراصية بالفيديو كونفرانس اليوم 9 أبريل 2020، برئاسة الدكتور محمد وائل عبد العظيم، عميد الكلية.

وحضر الاجتماع الدكتور أشرف الغنيمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد غريب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر عبد الجليل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية

افتتح عميد الكلية، المجلس بالتأكيد علي ضرورة تكاتف الجميع للمرور من تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وسرعة الانتهاء من رفع مقررات طلاب مرحلة البكالريوس والدراسات العليا علي المنصة الالكترونية للجامعة وبالجودة المناسبة، والتأكيد علي توجيه إدارة الجامعة بعقد جميع اللجان والمجالس بالكلية من خلال تقنية الاجتماعات الافتراضية عن بعد وتقليل التجمعات.

و وافق المجلس علي تسجيلات طلاب الدراسات العليا لشهر ابريل 2020 و تشكيل لجان الحكم والمناقشة وتسجيل ومنح لطلاب الدراسات العليا"ماجستير ودكتوراه".

واستعرض المجلس جهود لجنة الأزمة المشكلة من عميد الكلية والوكلاء وأمين الكلية وما قامت به من عمليات التطهير لمباني الكلية والمعامل والغرف وكذلك تفعيل دور العيادة البيطرية الإلكترونية أثناء فترات الحظر.

أشار عميد الكلية، إلي أن الاجتماع عبر الفضاء الإلكتروني، يأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية التى اتخذتها جامعة جنوب الوادي فى مواجهة فيروس "كورونا" المستجد وبتوجيه من الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التى تتطلب تواجد أية تجمعات حفاظًا علي صحة أعضاء هيئة التدريس وتطبيقًا لمعايير السلامة لمنظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

جدير بالذكر أنه تم عقد جميع اللجان المنبثقة ومجالس الأقسام بالكلية في شهر ابريل 2020 عن بعد، من خلال تقنية الاجتماعات الافتراضية وكلية الطب البيطري هي أول كلية في جامعة جنوب الوادي تعقد اجتماعاتها عن بعد في شهر أبريل 2020.

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