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محافظات

بعد ٣ ساعات..بالقنابل المسيلة للدموع..القصة الكاملة لدفن طبيبة توفيت بكورونا بالدقهلية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالى من أمام المقابر حتى يتسنى لهم دفن جثة الطبيبة حيث ظلوا أكثر من ٣ ساعات رافضين دفنها مما أدى لابتعادهم عن المقابر وتم دفن الجثة عقب تكفينها وتعقيمها.

وفور علم أهالى شبرا البهو بوصول جثة الطبيبة للدفن بقرية زوجها حيث إن الطبيبة من ابناء ميت العامل المجاورة للقرية ولكنها كانت تريد الدفن بقرية زوجها وايضا زوجها كان يريد ذلك لتدفن بمقابر عائلته.

وتمكنت قوة أمنية مع فريق الحجر الصحى بالدقهلية من دفن جثمان طبيبة وتدعى س. ع ع والتى توفيت أثناء علاجها بالحجر الصحي  بالإسماعيلية عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر هى وأفراد أسرتها حيث تم شفاؤهم جميعا عدا هى.

ورفض اهالى القرية دفنها واشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقابر إلا أن الأمن يطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم وتم دفن الجثمان وإطفاء النيران.

يذكر أن مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا أكدوا للأهالى أنه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي ما زالوا رافضين دفنها مشيرين إلى انها كانت تعيش بمدينة المنصورة كما خرج أيضا اهالي قرية شبرا البهو فريك الملاصقة لهم على الطريق رافضين ايضا دفن الجثمان فى القرية المجاورة لهم .

وانتقلت قوة أمنية من مركز أجا فى محاوله لاقناع الاهالى بدفن الطبيبة خاصة أن الجثة معقمة جيدا وبها كافة الإجراءات الوقائية وهذا الاعتراض سيؤدى لزيادة الأهالى وذلك هو الخطر.

يذكر أن عدد الحالات الإيجابية بالدقهلية قد وصلت الى ٢٢ متوفى منهم خمسة حتى الآن مع وجود ١٥ حالة إيجابية أخرى.

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