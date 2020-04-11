ليلة الإنشاد الديني لـ محمد ثروت تتخطى ٨٠٠ ألف مشاهدة

حظيت ليلة "مناجاة النصف من شعبان" والتي أحياها الفنان الكبير محمد ثروت مع الشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشني بأكثر من ٨٠٠ ألف مشاهدة لتحتل المرتبة الأولى، وتتصدر تريند اليوتيوب وجميع مواقع السوشيال ميديا في مصر، وذلك في ليلة إنشاد غير مسبوقة .





كانت ليلة مناجاة النصف من شعبان هي أول حفل يعود به محمد ثروت إلى الساحة بعد فترة طويلة وتم بثها بثًا حيًا عبر قناته الرسمية في يوتيوب نظرًا لظروف التباعد الجسدي ومنع التجمعات وتشجيعًا للناس على البقاء في المنزل.





وتضمن الحفل ملحمة من الأعمال الروحانية مثل "قمرٌ سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لأجل النبي"، وغيرها من الأدعية والأناشيد التى تناجى الله وتمدح الرسول ﷺ، كما قام المنشدون الأربعة بغناء أغنية "بلدي" للفنان محمد ثروت في تحية إلى صمود مصر والشعب المصري أمام المحنة الراهنة والعواطف التي يشعرون بها جميعًا في هذه الظروف غير العادية.





وبكى الفنان محمد ثروت عندما استذكر إغلاق الحرم النبوي لأول مرة وهو ينشد "روضة الهادي نبينا" وانسابت دموعه ودموع الحضور من العازفين أيضًا.





واختتمت تلك الليلة الرائعة بمناظرة ملحمية بين الأربعة منشدين معًا تباروا فيها في طبقات الصوت والأدباء والإحساس مما جعل الشيخ إيهاب يونس يقول: "إحنا في امتحان مع الأستاذ الكبير محمد ثروت".





من جانبه قال المخرج أحمد ثروت، منتج الحفل إن إنتاج هذا الحفل تم بأفضل تقنيات ممكنة من تصوير وإضاءة وصوت للمساعدة في إيصال الحالة الروحية في هذه الليلة المباركة إلى كل مشاهد في مكانه، مضيفًا أن الإحصائيات أظهرت مشاهدات وتفاعلات من كافة الدول العربية والإسلامية وأيضًا مختلف دول العالم.





وأضاف محمد الشاعر، منتج مشارك الحفل أنه لأول مرة في تاريخ يوتيوب يأتي المحتوى الديني ليحتل الصدارة ويكون رقم ١، وأن هذا لم يحدث من قبل في أي مكان في العالم إلا هذه المرة في مصر.



