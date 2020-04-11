متحدث الوزراء: قطعنا شوطا كبيرا فى مكافحة فيروس كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعيد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء : إن الإنتاج والعمل فى مصر مهم جدا بالفترة القادمة، حيث إنه يتم إستنفاذ كل إمكانات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على صحة المواطن والحد من إنتشار فيروس كورونا، ولكن فى نفس الوقت يجب على تلك الجهود ألا تنسي إستمرار العمل والإنتاج.





أضاف "نادر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه بدون العمل والإنتاج سيؤثر على المواطن المصرى، موضحا أن كورونا فى النهاية يتنتهى أو سيخمد بوقت أو بآخر، وعندما يخمد لا يجب أن تبدأ مصر من نقطة الصفر على المستوى الإقتصادى، حيث إنه تم قطع شوط كبير جدا على ذلك المستوى والذى مكن مصر من إستغلال ثماره ومواجهة الآثار السلبية التى أدى إليها كورونا.





واوضح أن إستمرار العمل والإنتاج كفيل أنه يمكن مصر من إستعادة عافية الإقتصاد المصرى وتوفير باقى إحتياجات المواطن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيكثف جهوده بالفترة القادمة فى المرور على مواقع العمل والإنتاج، والإطمئنان على جميع الإحتياطات التى تضمن على إستمراره والمحافظة على صحة العمال.





وأفاد أنه عند عدم إلتزام أى شركة بتلك الإحتياطات سيتم توقيع غرامات عليها، مضيفا إلى أنه أعجب بشعار "يد تعمل وأخرى تكافح الوباء" التى تتبناه بعض القنوات، حيث إنه فى تلك المرحلة السير فى الإتجاهين الخاصين بالعمل والإنتاج، وفى نفس الوقت الدولة المصرية ووزارة الصحة وجميع أجهزة الدولة تكافح إنتشار فيروس كورونا.





وأكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مواجهة الفيروس، متابعا أنه مازال معدلات الإنتشار فى المستوى المطلوب، حيث إن 15 إصابة لكل مليون شخص يصابون بالفيروس، مؤكدا أنه رقم معقول بالمقارنة بالمعدلات العالمية.