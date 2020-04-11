رئيس الوزراء: السيناريو الحالي لمواجهة كورونا يسير وفق خطط مُعدَّة | فيديو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أن السيناريو الحالي لمواجهة فيروس كورونا يمشي وفقا للخطط التي تم إعدادها.





وأكد « مدبولي » خلال لقائه مع التلفزيون المصري، أن الهدف من زيارته للمصانع بـ المناطق الاستثمارية الحرة لمتابعة تكليفات الرئيس السيسي بتنفيذ المصانع لكافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أننا لابد أن عمل بكامل قدرتنا وننفذ كل ما يطلب منا بشأن أمان صحة العاملين.





وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته للمصنع رسالة لكل المواطنين على أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصى قدراتها مع ضمان صحة وسلامة العاملين، مشددا على استدامة النمو في مصر.





وشدد على ضرورة قيام أًصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على صحة العاملين، موضحا أن استمرار المسارين معا بنفس القوة «الإنتاج والعمل» مع الإجراءات الاحترازية والصحية.





وطالب بضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات، دون أن يؤثر على حركة العمل، لافتا إلى أن الحكومة تسير على كل الخطط التي وضعت لتخظي هذه الأزمة.