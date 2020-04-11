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محافظات

محافظ أسوان يشيد بالمؤسسات وقوى المجتمع فى التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 07:38 م
محافظ أسوان يشيد
محافظ أسوان يشيد بالمؤسسات وقوى المجتمع فى التعقيم والتطهير
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شاذلى عبد الفتاح
أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود المؤسسات وقوى المجتمع ودورها الحيوى فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة جامعة أسوان.

جاء ذلك أثناء عرض كلية العلوم بالجامعة لمنتجها  من الكحول ( الإيثانول 70 % ) من خلال الدكتور محمد عبد المنعم رسلان وكيل الكلية والدكتور عزت عبد الرحمن مدير وحدة الجودة بالجامعة.

وقد أكدا على أن هذا المنتج آمن تمامًا لمقاومة فيروس كورونا المستجد وليس له أى أثار جانبية على الجلد أو العين لأنه يحتوى على مرطب ، بجانب أنه لايقضى على البكتريا النافعة لمقاومة الأمراض المعدية ، بالإضافة إلى أنه تم توزيعه على العديد من المنشآت الخدمية والحكومية. 

ومن جانبه طالب اللواء أشرف عطية بالتنسيق بين كلية العلوم ومصنع الكحول الجديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقى والذى ينتج حاليًا 6 طن يوميًا ومخطط أن يصل إلى 8 طن يوميًا ليغطى الأسواق بجميع محافظات الصعيد. 

ولفت أشرف عطية إلى أهمية البحث العلمي في الإرتقاء بجودة المنتجات المحلية وضمان وصولها للمواطنين طبقًا للمواصفات العالمية للحفاظ على سلامتهم وعدم الإضرار بصحتهم .

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