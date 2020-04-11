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وزارة الزراعة: لدينا سلع تكفي من رمضان وحتى 6 أشهر مقبلة.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 11:09 م
متحدث وزارة الزراعة
متحدث وزارة الزراعة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه مع بداية ازمة فيروس كورونا  ؛ هناك العديد من الأشخاص ذهبوا لشراء السلع بكميات كبيرة لعمل مخزون لديهم .

واضاف المتحدث باسم وزراة الزراعة، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناه "المحور"، أن وزارة الزراعة كانت حريصة علي زيادة المعروض من السلع؛ وذلك لانها مرتبطة باستقرار السوق والأسعار، وطمأنة المواطن.

واوضح محمد القرش ، ان وزارة الزراعة لها 403 منافذ على مستوى الجمهورية، تغطي جميع المحافظات، كما تم التاكيد علي ان المخزون داخل المنافذ يكفي خلال شهر رمضان و لمدة 6 اشهر .

ونوه المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك مركزين بحثيين يتبعان وزارة الزراعة، وهما "مركز البحوث الزراعية" و"مركز بحوث الصحراء"، كما ان البحث العلمي في وزارة الزراعة تطبيقي، وليس أكاديمي.

وأكمل محمد القرش، أن الوزارة تعمل على زيادة المساحات المنزرعة حتى تساعد الأجيال القادمة على توافر الغذاء، وتوافر الانتاج؛ لان هذا يعتبر جزء من الامن القومى .
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