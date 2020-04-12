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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:17 ص
ذهب
ذهب
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امنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات الصباحية في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2020 عند مستوياتها القياسية، بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.

وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 730 جنيها للجرام.

واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 832 جنيها للجرام.

فيما استقر الجرام عيار 18 ليسجل سعرا 635 جنيها للجرام.

وسجل الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سعرا 5840 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.


وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.

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