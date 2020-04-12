أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2020

استقرت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات الصباحية في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2020 عند مستوياتها القياسية، بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.





وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 730 جنيها للجرام.





واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 832 جنيها للجرام.





فيما استقر الجرام عيار 18 ليسجل سعرا 635 جنيها للجرام.



