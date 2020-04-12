هل ينتقل فيروس كورونا للجنين أثناء الحمل أو الولادة؟.. استشاري أمراض نساء تجيب

قالت الدكتور منى عون، استشاري أمراض النساء والتوليد بكفر الشيخ، إنه لا يوجد حتى الآن دراسات كافية لاستخلاص نتائج محددة عن فيروس كورونا المستجد Covid-19 مع الحمل، نتيجة لقلة عدد الحالات النسبي والحاجة لوقت طويل قبل الحكم بتأثيره المؤكد على الحمل والولادة والأطفال بعد ذلك.





وأضافت منى عون، لـ"صدى البلد"، إن الدراسات الميدانية التي تم إجرائها حتي الآن، أظهرت أن الفيروس لا ينتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل أو أثناء الولادة مثل معظم فيروسات الأنفلونزا، لافتة إلى أنه لوحظ زيادة مضاعفات الحمل لدى السيدات المصابات بالفيروس واللاتي ظهر عليهن أعراض التهاب رئوي حادة خاصة الولادة المبكرة.





وأضافت "هذا عموما يحدث مع أي أمراض حادة تصيب السيدة الحامل وليس مع كورونا فقط، وبشكل عام فإن الأعراض الحادة تظهر على 15 % فقط من السيدات الحوامل المصابات، معظم الحالات احتاجت ولادة قيصرية، زادت مضاعفات المواليد الناتجة عن الولادة المبكرة، لم يظهر علي المواليد أي أعراض وكانت جميع نتائجهم سلبية حتي الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية.





وقالت استشاري أمراض النساء والتوليد، إنه يُنصح بتأجيل الحمل هذه الفترة وتأجيل محاولات الإخصاب المساعد لحين الإحاطة بمدى تأثير الفيروس على الجنين وهذا يحتاج إلى وقت، وتنصح الحامل باتباع إرشادات الوقاية العامة والغذاء الصحي وأسلوب الحياة الصحي لتقوية جهاز المناعة.





وأشارت إلى أن الحمل يضعف الجهاز المناعي فعلًا ولكن عادة ما تكون الحامل صغيرة في السن وتتمتع بصحة جيدة تمكنها من مقاومة المرض وتقليل مضاعفاته، وتزيد المضاعفات مع الحمل عالي الخطورة مثل الحمل بعد سن الـ 35 ، أو في وجود أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر.. إلخ.





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