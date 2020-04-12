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انهيار الإدارة في الدول العظمى.. مراسل: بلجيكا على المحك بسبب كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:34 ص
3 آلاف حالة في بلجيكا
3 آلاف حالة في بلجيكا بسبب كورونا
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فرح علاء الخولي

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إن العالم كله يواجه عدوا واحدا في تلك الفترة وهي تفشي فيروس كورونا، ولكن أوروبا وأمريكا تعد من أكثر الدول المهددة بسبب هذا الفيروس.


وأضاف: حيث حققت هذه الدول أكثر عدد مصابين ووفيات على مستوى العالم حتى احتلت المراتب الأولى قبل الصين.


وتابع المراسل مجدي يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن السبب الأكبر في تلك المشكلة التي تواجهها أوروبا أو أي دولة تتصدى للفيروس هي كيفية إدارة الأزمة والتعامل مع هذا الوباء.


وأضاف مجدي يوسف، أن الفيروس نفسه هو الذي يهاجم أي دولة ولكن يختلف عدد المصابين باختلاف إدارة الدولة للأزمة، موضحًا أنه في أوروبا والولايات المتحدة في بداية انتشار الفيروس كان هناك تعنت ورفض في عملية إغلاق المحال وفرض الحظر الصحي الشامل.


وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة الفعالة لمواجهة الفيروس والوقاية منه هي الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وأن ما حدث في بريطانيا والولايات المتحدة كان متوقعا بسبب سوء الإدارة في البداية وزيادة عدد كبار السن فيهم.


ونابع: "أن ما تواجهه بلجيكا أيضًا هو بسبب سوء الإدارة وأن نسبة الوفيات بالفيروس فيها تخطت الـ 3 آلاف حالة وتعدادها السكاني كله لا يتجاوز 10 ملايين وهذا بالرغم أنها أقل الدول الأوروبية في كبار السن.
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